Hububat ve bakliyat ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 4,5 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, 6 ayda 214 ülke ve serbest bölgeye 5 milyon 997 bin 318 ton ürün satarak 6 milyar 94 milyon 668 bin dolar gelir elde etti.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 5 milyar 830 milyon 100 bin dolar olan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı bu yılın aynı döneminde yüzde 4,5'lik artış gösterdi.

Çikolata ve kakao ürünleri zirvede

En çok ihraç edilen ürün 618 milyon 288 bin dolar ile çikolata ve kakao içeren ürünler olurken, onu sırasıyla 552 milyon 960 bin dolarlık ayçiçek tohumu ve 467 milyon 905 bin dolarla tatlı, bisküvi ve gofret ürünleri takip etti.

En fazla ihracat ise 2 milyar 5 milyon 904 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine yapıldı. İkinci sırada 1 milyar 452 milyon 930 bin dolarla Afrika, üçüncü sırada ise 857 milyon 424 bin dolarla Avrupa ülkeleri yer aldı.

Irak, 921 milyon 959 bin dolarla en çok ihracat yapılan ülke oldu. Onu 417 milyon 180 bin dolarla Amerika, 307 milyon 178 bin dolarla Suriye izledi.

İhracat, geçen yılın aynı dönemine göre ABD'ye yüzde 32,1, Suriye'ye ise yüzde 22,3 arttı.