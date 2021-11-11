Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rüzgardan elektrik üretiminde yeni rekor
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin rüzgar enerjisinden sağladığı elektrik yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 20,1 oldu.
10 Kasım Çarşamba günü Türkiye'de toplamda 901 bin 841 megavatsaat elektrik üretildi.
Bu üretimin yüzde 21,6'sını ithal kömür santralleri oluştururken, ikinci sırada yüzde 20,1 ile rüzgar santralleri yer aldı.
En yüksek seviyeye ulaşıldı
Böylece Türkiye'de rüzgar enerjisinden üretilen elektrik 181 bin 249 megavatsaat ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Rüzgardan elektrik üretiminde en son 174 bin 542 megavatsaatle 25 Ekim'de rekor kırılmıştı.
Dün 7 bin 429 megavatsaat elektrik ithalatı, 6 bin 419 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.
Etiketler: Elektrik İhracat Rüzgar Enerjisi
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