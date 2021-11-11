Amerika'da enflasyon beklentilerin üzerinde geldi, 31 yılın zirvesine çıktı.

Hem bu gelişme hem de Amerikan Merkez Bankası FED'in yakın zamanda faizleri

artırmayacağı beklentileri altın fiyatlarını destekledi.

Altının onsu bin 868 dolarla beş buçuk ayın zirvesini gördü.

"Güvenli liman gömleğini tekrar giyer"

Gram altın içeride ortalama 596 liradan, çeyrek altın ise 975 liradan işlem gördü. En çok merak edilen konu ise yükselişin devam edip etmeyeceği.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'e göre gram altının fiyatı 660 lira seviyelerine kadar yükselişini devam ettirebilir. Memiş, "Çünkü dünyada ciddi anlamda artan bir enflasyon var. Enflasyonun olduğu yerde altın güvenli bir limandır. O güvenli liman gömleğini tekrar giyer" diyor.

Uzmanlar altın yatırımcılarını panikle hareket etmemeleri konusunda uyarıyor.

Altında yükseliş devem eder mi?

Yatırımcılara tavsiyelerde bulunan İslam Memiş, "Daha zirveler beklediğimiz için satış için uygun bir fiyat olmadığını düşünüyorum. Ancak elinde Türk Lirası bulunduran almak için fırsat kollayanlar için de bir miktar beklemesi gerekiyor. Bence bu havalarda korku ve panik alımı yapmamak gerekiyor" dedi.

Altın fiyatlarında, ABD cephesinden gelecek veriler etkili olacak.