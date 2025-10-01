Parçalı Bulutlu 16.6ºC Ankara
Ekonomi
AA 01.10.2025 09:50

Rüzgardan elektrik üretiminde başvuru süreçleri yeniden düzenlendi

Rüzgar kaynağına dayalı ön lisans başvurularının teknik değerlendirmesinde, ön lisans başvurusunun bağlantı yarışmasına gireceği bölge, ilgili mevzuat kapsamında belirlenecek.

Rüzgardan elektrik üretiminde başvuru süreçleri yeniden düzenlendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, rüzgar kaynağına dayalı ön lisans başvurularının teknik değerlendirmesinde ön lisans başvurusunun bağlantı yarışmasına gireceği bölge, ilgili mevzuat kapsamında belirlenecek.

Ön lisans veya üretim lisansında yer alan ünite sayısı, ünite güçleri, ünite koordinatları, toplam kurulu güç bilgileri ile ünitelere ait kule yükseklikleri, rüzgar türbini rotor kanat çapları, elektrik depolama tesislerine ait güç veya konum bilgilerinin değiştirilmesi yönündeki tadil taleplerinde, bilgi formunda yer alan ünite koordinatlarının, rüzgar türbinlerinin kurulacağı nokta merkez kabul edilerek rotor kanat çapının oluşturduğu alanın ve elektrik depolama tesisi yerinin ön lisans veya üretim lisansına derç edilmiş santral sahası içerisinde bulunması gerekecek.

Yönetmeliğin ilgili maddesi kapsamındaki tadil başvurularına ilişkin ön lisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından verilebilecek noter onaylı müsaade yazısı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, lisanssız üretim faaliyeti gerçekleştirmek üzere bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu gönderilmiş gerçek veya tüzel kişiler tarafından verilebilecek noter onaylı müsaade yazısı ilgili şebeke işletmecisi tarafından kontrol edilerek Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne sunulacak.

Noter onaylı müsaade yazısının tüzel kişilerce verilmesi halinde, tüzel kişinin yetkili temsilcilerinin adı, soyadı, temsil ve ilzama dair yetkilerinin açıkça belirtildiği sicil tasdiknamesi veya noter onaylı vekaletnameleri, temsil ve ilzam için yetkiyi verenlere ait imza beyannameleri ile sicil tasdiknamelerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örnekleri bulundurulacak.

Yenilenebilir Enerji Rüzgar Enerjisi Elektrik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı EPDK
