Ekonomi
AA 01.10.2025 09:40

İstanbul'da evlenen 4 bin çifte faizsiz kredi desteği verildi

İstanbul Valiliği, "Aile Yılı" kapsamında başlatılan "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında kentte 4 bin 45 çifte 606 milyon 750 bin lira faizsiz kredi verildiğini bildirdi.

İstanbul'da evlenen 4 bin çifte faizsiz kredi desteği verildi

Valiliğin, Nsosyal hesabından yapılan açıklamada, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" ile 13 Mart'tan bu yana İstanbul'da 4 bin 45 çiftin, projeden faydalanarak yuva kurduğu belirtildi.

İstanbul'da evlenen gençlere toplam 606 milyon 750 bin lira, iki yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeyle faizsiz kredi verildiği aktarılan açıklamada, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile evlenecek çiftlere, 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin TL'lik kredi desteği verilirken, evlilik öncesinde ve sonrasında danışmanlık hizmetleri de sunuluyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla verilen kredi desteğinin 18-25 yaş aralığındaki çiftler için 250 bin liraya, 26-29 yaş aralığındaki çiftler için ise 200 bin liraya yükseltileceği kaydedildi.​​​​​​​ 

Aile Yılı
