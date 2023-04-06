Rusya'da otomobil satışları ilk çeyrekte yüzde 44,7 düştü

Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) tarafından yayımlanan rapor, yaptırımlar nedeniyle otomobil sektöründeki daralmanın sürdüğünü ortaya koydu.

Yeni otomobil satışlarının, bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 44,7 azalarak 153 bine gerilediğinin kaydedildiği rapora göre, martta da bir önceki yıla göre yüzde 10,6'lık düşüş yaşandı.

Çok sayıda küresel otomobil şirketi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.