Deprem bölgesi "Cazibe Merkezi" kapsamına alındı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yürütülecek.

Düzenleme ile 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden önemli ölçüde etkilendiği tespit edilen 9 ilin 65 ilçesinde gerçekleştirilecek yatırımlara daha avantajlı destekler sunularak bölgedeki istihdam ve yatırım ortamının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Yeni Cumhurbaşkanı Kararı'ndan, en az 1 milyon 500 bin liralık yatırımlar faydalanabilecek.

Yeni teşvik belgesi başvurusu kapsamında yapılacak olan yatırımlar kapsamda olacak. Mevcut yatırımlardaki gerek makine teçhizat yönünden gerekse de yapı yönünden hasarların yerine konulmasına yönelik yatırımlar desteklenecek. Ayrıca yatırım süresi devam eden ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlar da bu destekten yararlanabilecek. Desteklenecek yatırım konuları, Cazibe Merkezleri Programı'nın mevcut uygulamasına göre daha kapsamlı olacak. İmalat sanayisindeki bazı yatırımlarda belirli şartlar aranmayacak. Enerji, madencilik, tarım ve hayvancılık yatırımları da destek mekanizmasına dahil edilecek.

6'ncı bölge teşviklerden faydalanacak

Düzenleme ile 65 ilçede yapılacak yatırımlar, en avantajlı olan 6'ncı bölge teşviklerinden faydalanacak. Finansman maliyeti desteği, yatırım tutarının yüzde 10'unu geçememek üzere 30 milyon liraya kadar uygulanacak. Kapsamdaki yatırımlar; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, sigorta primi işçi hissesi desteği gibi teşvikleri kullanabilecek.

Yeni Cumhurbaşkanı Kararı, hasar gören yatırımların yenilenmesine yönelik yatırımları da kapsıyor. Ayrıca hasar gören binalar, inşaatlar yeniden yapılabilecek. Hasar gören makine ve teçhizatın tamiri veya yenisinin teminine yönelik yatırımlar teşvik belgesine bağlanabilecek. Yapı hasarının seviyesine ya da makine teçhizat hasarına göre istihdam desteklerinin belirlenmesinde mevcut ve ilave istihdam oranlarına bakılacak.

Düzenlemeden faydalanacak iller ve ilçeleri şöyle;

Adıyaman: Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Merkez, Samsat, Sincik ve Tut.

Elazığ: Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu ve Sivrice.

Gaziantep: Araban, İslahiye ve Nurdağı.

Hatay: Altınözü, Antakya, Arsuz, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı.

Kahramanmaraş: Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Onikişubat, Pazarcık ve Türkoğlu.

Kilis: Musabeyli ve Polateli.

Malatya: Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan ve Yeşilyurt.

Osmaniye: Bahçe ve Hasanbeyli.