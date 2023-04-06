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Ekonomi
TRT Haber 06.04.2023 14:28

Gazi ve güvenlik korucularının emekli aylık farkları yarın ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazi ve güvenlik korucuları emekli aylıklarında 1 Nisan tarihinden itibaren oluşan aylık farkları yarından itibaren hesaplara yatırılacak.

Gazi ve güvenlik korucularının emekli aylık farkları yarın ödenecek
[Fotograf: AA]

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasını içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylıklarında da, en düşük aylık 7 bin 500 lira oldu. Muharip gazi aylıkları ile vefatları halinde yakınlarına bağlanan aylıkların ise 1 Nisan tarihinden geçerli olarak 30 günlük net asgari ücret seviyesine yükseltilmesi sağlandı.

Farklar yarın hesaplara yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, düzenlemeler kapsamındaki vatandaşların 1 Nisan tarihinden geçerli olarak oluşan aylık farkları yarın itibarıyla hesaplara yatırılacak.

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