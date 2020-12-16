Türkiye'nin Rusya'ya ihracatında önemli bir kalem olan domates konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye’den ithal edilen domatesin kotasını dörtte bir oranında artırdı.

Hali hazırda 200 bin tona kadar izin verilen ithalat sınırı 250 bin tona çıkarıldı.

Tarım Bakanlığı bu kararın, Türkiye'den ithal edilen domatesin arzında sürekliliği sağlamak amacıyla alındığını açıkladı.

