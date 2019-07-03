Sosyal medya sitesi Facebook, 2020 yılında yeni bir kripto para birimini piyasaya süreceğini duyurdu. Kripto para biriminin adı ise Libra.

Rusya Maliye Bakanı Vekili Alexei Moiseev ise, yakında kripto paralar için bir yasal çerçeve oluşturacaklarını ve Libra’nın da bu çerçeve içinde yer alacağını söyledi.

Moiseev, bu konu ile ilgili şöyle konuştu:

"Kimse yasaklamayacak; çok sayıda özel firma şeffaf ve yasal bir şekilde ICO (kripto para halka arzı) düzenleyebilmenin ne zaman mümkün olacağını soruyor. Kripto paralar kesinlikle regüle edilecek ve izin vereceğiz."

"Ruble bizim ulusal paramız"

Asıl sorunun kripto paraların yabancı dövizlerle aynı statüde işlem görüp görmeyeceği olduğunu belirten Mossiev, kripto paralar ile mal ve hizmet alım satımının ise Rusya'da "her zaman yasa dışı" olacağını vurguladı ve "Ruble bizim ulusal paramızdır ve tüm hesaplamalar onunla yapılmak zorundadır" diye uyardı.

Facebook, Libra’nın görece sabit değerli bir kripto para birimi olmasını ve özellikle internet ve sosyal medya platformları üzerinde alışverişlerde yoğun biçimde kullanılmasını hedefliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şubat ayında kripto paralar için yasal düzenlemeler hazırlanması talimatını vermişti.

Kaynak: DHA