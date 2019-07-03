ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu savundu, Çinli telekomünikasyon devi Huawei'i geçtiğimiz mayıs ayında ticari kara listeye aldı. ABD'li şirketlerin Huawei'ye ürün satmasını yasakladı.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşı Huawei üzerinden tırmanırken, gözler Trump-Şi görüşmesine çevrildi.

İki lider, geçen hafta G-20 zirvesi sırasında biraraya geldi. Görüşmenin ardından Trump, Amerikan şirketlerinin Huawei'ye donanım satabilmesinin önünü açacağını söyleyerek herkesi şaşırttı.

Ancak uygulamada herhangi bir değişiklik olmadı.

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, ihracat izin taleplerini incelemekle sorumlu birime talimat gönderdi, Huawei'ye yasaklı şirketler listesinde olduğu düşünülerek muamele edilmesini istedi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Trump'ın açıklaması doğrultusunda bir adım atıp atmayacağı ise bilinmiyor.

Kaynak: Reuters



