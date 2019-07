Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Genel Sekreteri Helga Schmid haziran ayında, INSTEX adındaki para transfer sisteminin hayata geçtiğini, ilk para transferinin yapıldığını duyurdu.

INSTEX now operational, first transactions being processed and more EU Members States to join. Good progress on Arak and Fordow projects