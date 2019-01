Alman medyasındaki haberlerde Almanya, Fransa ve İngiltere’nin yeni bir ödeme kanalıyla İran’a karşı ABD yaptırımlarını hafifletmeyi amaçladığı belirtildi.

Bunun için 3 ülkenin “Instrument in Support of Trade Exchanges” (Instex) ismini taşıyan şirketin kaydının yapıldığı ve böylelikle resmen kurulduğu ifade edilen haberde, şirketin merkezinin Fransa’nın başkenti Paris olacağı ve yöneticiliğine Alman Per Fischer'in getirileceği kaydedildi. 29 yıllık bankacı olan Per Fischer'in ABD'nin yaptırım uygulanan kişiler listesine alınabileceği aktarıldı.

Şirketin icra kurulu başkanlığını ise İngiltere’nin üstleneceği vurgulanan haberlerde, icra kurulunda 3 ülkenin dışişleri bakanlığından üst seviyede birer memurun yer alacağı ifade edildi.

Diğer AB ülkeleri de Instex'e üye olabilecek

Haberlerde, diğer AB ülkelerinin de Instex’e üye olabileceği belirtildi. Avrupa’daki birçok banka AB’nin İran’a yaptırımlarından dolayı cezalandırılmasından endişe ettiği için ödemelerin zor yapıldığı, bunun Instex ile yapılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Bu yeni ödeme kanalının İran ile yapılan nükleer anlaşmasından çıkma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump’a ciddi bir sinyal olduğu ancak Instex ile İran ticaretinin canlanıp canlanmayacağının bilinmediği, çünkü bir çok şirketin İran’a sırtını döndüğü ifade edildi.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi

ABD Başkanı Trump, selefi Barack Obama tarafından 2015 yılında İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin ile birlikte imzalanan nükleer anlaşmadan, 8 Mayıs 2018'de çekilmişti. Bu kararın ardından ABD yönetimi, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından İran'a yönelik yaptırım paketlerini aşamalı olarak devreye sokmuştu.

ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak isteyen AB, petrolü de kapsayacak şekilde İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için eylülde yeni bir ödeme mekanizması geliştirildiğini açıklamıştı.

