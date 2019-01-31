ABD'nin Almanya büyükelçiliği, Avrupa Birliği'nin İran ile dolar dışı ticaret yapabilmek için oluşturduğu yeni mekanizma hakkında ayrıntılı bilgi edinmek istediklerini, ancak İran'a mümkün olan en ağır ekonomik baskıyı uygulama çabalarının bundan etkilenmeyeceğini açıkladı.

Büyükelçilik sözcüsü şu açıklamayı yaptı:

"Başkan(Donald Trump'ın) açıkça belirttiği gibi, İran ile yaptırım kapsamına giren faaliyetlerde bulunan kişi ve kurumlar, ABD finansal sistemine erişim hakkını kaybetmek ve ABD ile veya Amerikan şirketleriyle iş yapma yetisini kaybetmek gibi ciddi sonuçlarla karşılaşabilirler."

Sözcü, "SPV'nin (özel amaçlı mekanizma) bizim (İran'a) azami ekonomik baskı uygulama programımızı herhangi bir şekilde etkileyeceğini düşünmüyoruz" dedi.

Kaynak: Reuters