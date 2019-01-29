Donald Trump yönetimi, Avrupa'nın İran'a yönelik ABD yaptırımlarını bertaraf etmeyi planlayan özel amaçlı ticari mekanizmanın kurulması çabasını yakından takip ediyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Avrupa'nın İran’a uygulanan ABD yaptırımlarına son vermeyi denemesi durumunda, katı para cezalarına maruz kalacağı belirtilerek uyarıldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Washington'ın İran ile nükleer anlaşmadan ayrılmasının üzerinden birkaç ay geçtiğini, Avrupa Birliği'nin (AB) bu çerçevede İran'ı anlaşmada tutmanın yollarını aradığını belirterek, İran'ı nükleer anlaşmada tutmanın AB'nin güvenlik çıkarı için gerekli olduğuna dikkat çekmişti.

Maas ayrıca, "İran ile ticari mekanizmanın henüz resmi kaydı gerçekleşmedi ancak mekanizma kurulmak üzere" açıklamasını yapmıştı.

ABD'nin İran yaptırımları

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama tarafından 2015 yılında İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin ile birlikte imzalanan nükleer anlaşmadan, 8 Mayıs 2018'de çekilmişti. Bu karardan sonra Washington yönetimi, İran'a yaptırımlarını kademeli olarak yeniden uygulamaya başlamıştı.

İlk yaptırım paketi, İran'ın ABD dolarına erişimi, devlet tahvili satması, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum ve kömür gibi metallerle ticaret yapması ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini yaptırımlara tabi hale getirmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'a uygulanacak ikinci yaptırım paketinde, petrol ithalatıyla ilgili Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye geçici muafiyet tanınacağını açıklamıştı.

5 Kasım 2018'de yayımlanan listede, 300'den fazla İran vatandaşı, enerji taşımacılık sektörlerinde faaliyet gösteren 100'den fazla kurum ve 200'ün üstünde gemi, 50’si İranlı bankalar olmak üzere 70 finans kuruluşu, İran Havayolları ve 67 uçağı da yer almıştı.

Kaynak: AP News, AA