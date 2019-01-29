Bulgar bir yetkili, Rus milyoner Sergey Adonev'in Bulgaristan vatandaşlığının, ABD'de bir sahtekarlık suçu nedeniyle iptal edildiğini söyledi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Iliana Yotova, pazar günü özel televizyon kanalı bTV'ye verdiği röportajda, Mayıs 2018'de Adonev’in vatandaşlığını iptal eden son belgeyi imzaladığını belirterek, "Güvenlik hizmetlerimiz tarafından yapılan kapsamlı analizden sonra belgeyi imzaladım" dedi.

Yotova ayrıca, Adonev'e vatandaşlık verildiği 2008'de yetkililerin böyle bir bilgiye sahip olmadıklarını vurguladı.

Altın vize uygulaması

Bulgaristan, Güney Kıbrıs ve Malta 2013 yılından bu yana "altın vize" olarak tanımlanan ve yatırım karşılığı yabancılara vatandaşlık veya sürekli ikamet hakkı verme uygulaması başlatmıştı.

Bulgaristan Ekonomi Bakanlığı geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "altın vize" olarak adlandırılan yatırım karşılığında yabancılara ikamet ve vatandaşlık verme uygulamasının iptal edildiğini duyurmuştu.

Adalet Bakanı Yardımcısı Desislava Ahladova, ülkede 2013 yılından bu yana yürürlükte olan uygulama sonucu, 500 bin euro'luk yatırım yapan 50 kadar yabancıya Bulgar vatandaşlığı verildiğini söylemişti.

Kaynak: AP News