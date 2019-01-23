Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov, yaptığı açıklamada, hükümetin, yatırım karşılığında yabancılara ikamet ve vatandaşlık verme uygulamasının iptal edildiğini duyurdu.

İkamet etme ve vatandaşlık hakkını daha önce alanların haklarının korunacağını belirten Karanikolov, "Hükümetin bugünkü oturumunda, yatırım karşılığında yabancılara vatandaşlık ve uzun süreli ikamet hakkı verme prosedürünün iptaline karar verildi." dedi.

Adalet Bakan Yardımcısı Desislava Ahladova ise ülkede 2013 yılından bu yana yürürlükte olan uygulama sonucu 500 bin Euroluk yatırım yapan 50 kadar yabancıya Bulgar vatandaşlığı verildiğini söyledi.

Bulgaristan, Güney Kıbrıs ve Malta, 2013 yılından bu yana, “altın vize” olarak tanımlanan ve yatırım karşılığı yabancılara vatandaşlık veya sürekli ikamet etme hakkı verme uygulaması başlatmıştı.

Kaynak: AA, Reuters