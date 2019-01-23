Bakanlık Sözcüsü Hua, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında Mıng vakasının sıradan bir adli vaka olmadığını belirtti.

ABD ve Kanada'nın suçluların iadesi anlaşmasını istismar ettiğini savunan Hua, bu durumun Çin vatandaşlarının kişisel güvenlik, yasal hak ve çıkarlarını ihlali anlamına geldiğini dile getirdi.

Kanada’nın Mıng’ı bir an önce serbest bırakmasını talep ettiklerini kaydeden Hua, “ABD’yi hatasını düzeltmeye ve Kanada’ya resmi iade talebinde bulunmamaya çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sözcü Hua, ABD’nin Huawei’ye yönelik eylemlerinin açıkça Çin’in yüksek teknoloji şirketine "baskı hareketi" olduğunu söyledi.

"Çin’in egemenlik ve iç işlerine müdahale"

Öte yandan Sözcü Hua, Çin’de gözaltında bulunan Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ve iş adamı Michael Spavor’un serbest bırakılması taleplerinin "Çin’in egemenlik ve iç işlerine müdahale olduğunu" savundu.

Çin, ABD ve Kanada arasında Huawei krizi

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Wanzhou, Washington’ın İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada’da tutuklanmıştı.

Çin ise önce eski diplomat Michael Kovrig'i gözaltına almış, ardından iş insanı Michael Spavor'u sorguladığını açıklamıştı.

İki Kanadalı'nın, Çinli telekom devi Huawei'nin sahibinin kızı ve şirketin Mali İşler Başkanı Meng Wanzhou'nun ABD'nin isteği ile 1 Aralık'ta Kanada'da gözaltına alınmasından sonra tutuklanması, misilleme olarak yorumlanmıştı.

Wanzhou'nun, 12 Aralık'ta 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Kaynak: Reuters, AA, AP