Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur baskısından kurtulmak için yerli paramızı kullanalım

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 34. Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK Toplantısı'nda konuşuyor. https://t.co/3ssMVOt9Dv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Kasım 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Özellikle medeniyetin, barışın ve iyiliğin ana vatanı Filistin'i, Filistin'in bütün alem-i İslam'ın göz bebeği Kudüs-ü Şerif'i selamlıyorum. Kudüs'ü muhafaza ve müdafaa için canlarını ortaya koyan Filistin'in genç evlatlarına kızlarına, kadınlarına, vatan hasreti ile 70 yıldır gözyaşı döken Filistinli mültecilere buradan selamlarımı gönderiyorum.

Müslümanlar olduğu sürece, hakkı ve adaleti savunanlar olduğu sürece Filistin var olmaya devam edecektir.

Filistinliler davalarına sahip çıktığı sürece işgalciler hedeflerine asla ulaşamayacaklar. 34. İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nın Filistin başta olmak üzere bölgemiz ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum.

34. İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nı bölgemizin adeta kaderinin belirlendiği 1. Dünya Savaşı'nın bitişinin 100. seneyi devriyesinde icra ediyoruz. Özellikle içinde yer aldığımız coğrafya savaşın yıkıcı etkilerinden en çok etkilenen bölgedir.

Tarih bizler için asla olmuş bitmiş olaylar bütünü değil, kuvvet, cesaret ilhamla beraber ders aldığımız bir ibret vesikasıdır. Geçmişte yaşanmış her hadise, acı, tatlı her vaka biz Müslümanlar için iyi okunması iyi analiz edilmesi, üzerinde hassasiyetle düşünülmesi gereken bir olaylar silsilesidir.

Her ne kadar 100 sene önce bitmiş olsa da bu savaşın coğrafyamızda bıraktığı enkaz henüz tam anlamıyla kaldırılamamıştır. Müslümanlar olarak halen 1. Dünya Savaşı'nın yol açtığı sorunlarla yüzleşiyoruz.

'Kan ve göz yaşının temelinde Büyük Savaş ile yapılan dizayn vardır'

Suriye'den Irak'a, Yemen'den Filistin'e kadar tüm bölgede, yaşadığımız krizin, gerilimin, kan ve göz yaşının temelinde Büyük Savaş ile yapılan dizayn vardır. Bugün Yemen'de milyonlar aç, açık yaşıyorsa bunun sorumlusunu farklı yerlerde aramaya gerek yok. Sorumlusu kim? Yine biziz. Yani Müslümanlar yani sözde Müslümanlar. Deri kemik kalmış o çocukların hali bütün bunlar karşısında hala biz seyirciyiz.

Milyonlarca Filistinli kardeşlerimiz sadece topraklarını kaybetmemiş dünyanın en ağır haksızlıklarına da uğratılmışlardır.

Bize düşen maziden ilham alarak geleceği inşa etmektir. Senelerce Batı toplumlarını esir alan Avrupa'da çok büyük yıkımlara sebep olan ve 1. Dünya Savaşı ile coğrafyamıza zerk edilen sorunların başında ırkçılık ve mezhepçilik bulunuyor. Kişinin meşrebini dininin önüne koyması hatta mezhebini dinleştirmesi şeklinde tezahür eden bu fitnenin İslam'da asla yeri yoktur. Aynı kıbleye yönelen, aynı peygambere inanan, aynı kutsal kitaba inanan bizim din kardeşimizdir.

Sınırları kanla çizilmiş olan bu coğrafyada gönüllerimize yeni hudutlar, yeni duvarlar örmemeliyiz.

Farklılıklarımızı kaşıyarak bizleri birbirimize kırdırmaya çalışanların oyunlara artık gelmemeliyiz.

Filistin meselesinden iç savaşlara kadar her konuda çözüm için kapısını çaldığımız uluslararası kuruluşlar bizi hayal kırıklığına uğratmadı mı? Daha biz oralardan ne bekliyoruz? Ne umuyoruz? Onlar bizim hayrımıza hiçbir zaman çalışmayacaktır.

"Tüm üyelere daimi üye hakkı tanınmalıdır"

Birleşmiş Milletler'de tüm üyelere daimi üye olma hakkı tanınmalıdır. BM sisteminin reforme edilmesi şarttır.

Vatandaşlarımızın Kudüs'ü ziyaretlerini teşvik ederek, işgalcilerin Kudüs'ün kandillerini söndürmesine önce biz engel olacağız.

'İşgalcilerin Kudüs'ün kandillerini söndürmesine önce biz engel olacağız'

Vatandaşlarımızın Kudüs'ü ziyaretlerini teşvik ederek, işgalcilerin Kudüs'ün kandillerini söndürmesine önce biz engel olacağız.

İSEDAK'a üye ülkeler olarak ticaretimizi ne kadar çok artırırsak o kadar güçlü oluruz.

Bir masumu öldürmeyi bütün insanları öldürmek gibi gören bir inancın müntesipleri olarak yargısız infazlara, vahşi cinayetlere başkalarından önce biz itiraz edeceğiz. Dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın zulüm ve adaletsizliğe önce biz sesimizi yükselteceğiz.

"Yerli ve milli paramızı kullanmaktan başka çıkış yolu yok"

Aramızdaki ticarette milli para birimleri kullanmamız, emperyalist prangaları parçalamamız bakımından son derece önemlidir. Yerli ve milli paramızı kullanmaktan başka çıkış yolu yok. Aksi takdirde döviz kuru altında ezileceğiz. ABD yönetiminin gümrük vergilerini yükseltmesi dünya ticaretinde korumacı eğilimleri artırdı. Gümrüklerimizdeki altyapıları modernleştirmemiz, gümrük işlemlerini basitleştirmemiz lazım.

Bu yılki İSEDAK oturumunda, ticaretin kolaylaştırılması ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerde gümrüklerde risk yönetimi konusunun ele alınmasını son derece anlamlı ve isabetli buluyorum.

İslam İşbirliği Teşkilatı içi ticareti yüzde 25'e çıkarmaya verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizmek istiyorum. İslam ülkeleri, tercihli ticaret sisteminin yürürlüğe girebilmesi için ilgili ülkeleri taviz listelerini güncellemeye ve diğer prosedürleri tamamlamaya davet ediyorum.

Kaynak: TRT Haber, AA