Bakanı Kurum: Her şehrin kendi içinde kentsel dönüşümünü planlaması gerekiyor

Star Gazetesince Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ana sponsorluğunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Ankara Ticaret Odasının (ATO) destekleriyle yapılan "Star Şehir Buluşmaları" toplantısı, "Yerel Seçimlere Doğru Türkiye" başlığı ile Ankara'da gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, ATO Meclis Salonu'ndaki programın açılışında yaptığı konuşmada, şehirlerin sorunlarını gençlerle istişare edebilmenin ülkenin geleceği adına önemli olduğunu dile getirdi.

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlere rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Kurum, Türk milletine başsağlığı dileklerini iletti.

Şehirlerin insanlar gibi ruhu olduğunu ve bu ruhun kaybedilmemesi gerektiğini belirten Kurum, ecdadın bıraktığı tarih ve kültürün gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılmasının önemini dile getirdi.

Sanayileşmeyle şehirlerde çarpık kentleşmenin meydana geldiğini belirterek, bunun neden olduğu sorunlara işaret eden Kurum, "Çarpık kentleşmeyle uzun yıllardır mücadele ediyoruz. Aslında ülkemiz 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde bu mücadeleyle tanıştı. O zaman 'sosyal belediyecilik' anlayışıyla başlayan bu mücadele bugün 24 yıllık birikim ve 16 yıllık tecrübeye dönüştü." diye konuştu.

Kurum, 1994 öncesinde çevre kirliğine ilişkin detayları anlatarak, bugüne kadar çevre ve şehir ölçeğinde yapılan çalışmalara değindi.

Bu kapsamda, kentsel dönüşümde 2012'den bugüne 580 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurum, bugün için dönüşmesi gereken 5 milyon konut bulunduğunu, 2050'de ise bu konut sayısının 7,5 milyon olmasının öngörüldüğünü aktardı.

Çevreye ilişkin yapılan projeleri de hatırlatan Kurum, organize sanayi bölgelerinin planlamalarına ilişkin örnekler verdi.

Geçmişte yapılan organize sanayi bölgelerinin, bugün bu konumlarının doğruluğunun tartışıldığını dile getiren Kurum, buna ilişkin tedbirlerin alındığını söyledi.

Kurum, Türkiye'nin önündeki 50 yıllık dönüşümün planlanması gerektiğine işaret ederek, bu kapsamda Türkiye'nin mekansal planını çıkarma çalışmalarına başladıklarını aktardı.

"Gelecek nesillere daha planlı şehirler bırakmak zorundayız"

Geçmişte planlama yapılmamasının yol açtığı sorunları hatırlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Maalesef o gün çarpık kentleşmeyle mücadele edemediğimiz için bugün başka şeyleri konuşur hale geldik. Biz önümüzdeki süreçte 50 yılık planlamayı yaptığımız zaman, bizim sanayilerimiz, tarım, turizm alanlarımız artık bundan sonraki süreçte daha doğru konumlanmış, daha doğru yerlere yapılmış ve inşa edilmiş olacak. Biz gelecek nesillere daha planlı şehirler bırakmak zorundayız. Bu bizim için bir zorunluluk. Bin yıllık tarihimiz var ve bu bin yıllık tarihi bir daha kazanma şansımız yok ama ecdadımızın bize bıraktığı mirasları da gelecek nesillere çok iyi bir şekilde aktarmamız gerekiyor. Bunun için mekansal plan bizim için çok büyük bir önem arz ediyor."

Kentsel dönüşümle ilgili bir vizyon çizilmesi gerektiğini anlatan Kurum, "Her şehrin kendi içinde kentsel dönüşümünü, şehrini planlaması gerekiyor. Bu planlamaları doğru yaptığımız süreçte aslında kişileri değil, biz sistemi doğru kurarsak eğer, o sisteme gelen belediye başkanı, bakan, milletvekili kim olursa olsun o sisteme uyduğu sürece şehirler de planlı bir şekilde büyür, gelişir. Dolayısıyla bizim hem mekansal plan hem de kentsel dönüşümle alakalı şehitlerin stratejik planlarını kurmamız gerekiyor." diye konuştu.

Bakan Kurum, bunları yaparken şehrin kültür ve mimarisine uygun olmasının önem taşıdığına işaret ederek, dönüşümlerin bundan sonra strateji planı üzerinden gitmesi konusunda belediyelerle iş birliğinde bulunacaklarını kaydetti.

Nüfusun yüzde 75'ine düzenli depolama, yüzde 85'ine de atık su arıtma hizmeti verildiği bilgisini paylaşan Kurum, atık oluşturmamayı öğrenmek gerektiğini vurgulayarak, bu kapsamda hayata geçirdikleri Sıfır Atık Projesi'nin önemini anlattı.

Çevre mevzuatındaki "naylon poşetlerden ücret alınmasına" ilişkin düzenleme konusunda da bilgi veren Kurum, bu kapsamda kişi başı poşet kullanımını yıllık 40 adete düşürme hedefinde olduklarını anlattı.

Kurum, Millet Bahçelerine ilişkin de bilgi vererek, bu kapsamda Ankara'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde bir Millet Bahçesi oluşturacaklarını ve İmrahor Vadisi'nden Eymir'e kadar olan bölgede yapılacak Vadi Ankara Projesi'ne değindi.

8 ilde en az bir Millet Bahçesi yapacaklarını belirten Kurum, her daireye bir otopark, bisiklet ve yaya yolu yapılması zorunluluğunu içeren düzenlemeleri de hayata geçirdiklerini anımsattı.

Bakan Kurum, 60 ilin belediye başkan adayının açıklandığına işaret ederek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, belediye başkanlarımızla birlikte şehirlerimizin ihtiyacı, problemi, sorunu neyse bu sorunları beraber istişare edip, onlarla birlikte vatandaşımıza hizmet sunulması noktasında şehirlerin sorunlarını çok kısa zamanda halledeceğiz. O manada önümüzdeki yerel seçimler bizim için çok büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

Kurum, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

ATO Başkanı Gürsel Baran da programa ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ankara'nın kültürel ve ticari özelliklerini anlattı.

Konuşmaların ardından Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Star Gazetesi yazarları Yalçın Akdoğan, Mustafa Kartoğlu ve Melik Yiğitel, yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA