Milli Güvenlik Kurulu bildirisi açıklandı

2018 yılının son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Yılın son Milli Güvenlik Kurulu toplantısında terörle mücadele ağırlıklı oldu.

FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle ile mücadele ele alındı.

Münbiç'teki terör yapılanması ve ABD'nin bölgede kurmayı planladığı gözlem noktaları da Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemindeydi.

İdlib'te yaşanan son durum da tüm yönleriyle masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda Ukrayna ve Rusya arasında Kerç Boğazı'nda meydana gelen ve Karadeniz'in sularını ısıtan gerginlik de görüşüldü.

Toplantıda ayrıca Kıbrıs'ın çevresinde Rum Yönetimi'nin sürdürdüğü hukuksuz sondaj çalışmaları da değerlendirildi.

"Suriye'de herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacak"

16.05'te başlayan toplantı sona erdi. 5 saat süren toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Suriye'de herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacağı ve meşru müdafaa hakkının kullanılacağı vurgulandı. "Bazı ülkelerin, proje terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'yi terör örgütü olarak görmemesi terörizmle mücadeleye zarar veriyor." denildi.

Açıklamanın diğer satır başları şöyle:

"Suriye ve Irak'ta terör örgütleri ile mücadele kararlılıkla devam edecek"

"Suriye ve Irak'ta yuvalanan terör örgütlerinin varlığından kaynaklanan, Türkiye'nin Güney sınırlarına yönelik tehdide karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla mücadelenin kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır."

"PKK/PYD-YPG'nin bölge halkına zulmederek ve göçe zorlayarak değiştirdiği demografik yapıya karşı duyarsız kalınmayacağı güçlü şekilde ifade edildi."

"Ülkemizin Milli Güvenliği için tehdit oluşturan PKK/KCK terör örgütünün Irak'taki mevcudiyetine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen operasyonların devam edeceğinin altı çizilmiş, PKK/KCK ve DEAŞ dahil tüm terör örgütlerine karşı Türkiye'nin Irak halkı ve hükümetinin yanında olduğu bir kez daha vurgulanmıştır."

"Suriye'de kalıcı bir çözüm için BM gözetiminde çalışacak Anayasa Komitesi bir an önce oluşturulmalı"

"(Suriye'de) Siyasi çözüme en büyük tehdidin, Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasından geldiği belirtilmiştir."

"Suriye'de kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla Birleşmiş Milletler gözetiminde çalışacak Anayasa Komitesi'nin bir an önce oluşturularak, çözüm için belirlenen yol haritasının uygulamaya geçirilmesinin önemi üzerinde durulmuş; bunun için taraflara makul ve süratli davranmaları yönünde çağrıda bulunulmuştur"

Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimi

"Türkiye ve KKTC'nin hak ve menfaatlerine aykırı hiçbir gelişmeye müsaade edilmeyeceği teyit edilmiştir."

Kaynak: TRT Haber