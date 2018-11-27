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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvetlerinin Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi. 

Harekatta terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edildi.

Operasyon kapsamında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 6 bölücü terörist etkisiz hale getirildi. 


 

Kaynak: TRT Haber

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