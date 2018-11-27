Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvetlerinin Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edildi.

Operasyon kapsamında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 6 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyi Zap bölgesine 27 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekâtı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/wP6xxhXHOt