Bakan Pakdemirli'den "ambalajsız ürün" uyarısı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık bünyesindeki Ankara Gıda ve Kontrol Laboratuvarını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Pakdemirli burada açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Açıkta satılan süt, zeytinyağı gibi ürünlerden uzak durulması lazım. Bunlar belki organikliğe, köye, çiftliğe, kırsala olan özlemimizi sembolize ediyor ama bu ürünleri her zaman çok iyi niyetli olarak algılamamız gerekiyor." dedi.

Bakanlık bünyesinde kurulan laboratuvarların dünya çapında uluslararası standartlarda işler yaptığını vurgulayan Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü;

"Organik ürün tüketmek istiyorsak 'organik sertifikası'nı mutlaka aramamız, eğer ambalajlı bir ürün ise mutlaka arkasını çevirip 'organik hologramı'nı görmemiz lazım"

"Soğanda denetimlerimiz devam edecek. Önemli olan vatandaşlara sürekli doğru fiyatlarla gıda sağlamamız ve bu fiyatlarının spekülatif olmaması."

Kaynak: AA