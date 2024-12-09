Rekor kıran Antalya yeni yıla da hareketli girecek

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, aralık ayında da farklı ülkelerden gelen turistleri ağırlıyor. Yılın 11 ayında 16 milyon 606 bin 501 turistle tüm zamanların rekorunun kırıldığı kentte, Noel ve yılbaşı için hummalı çalışma yapılıyor.

Bir taraftan dış ve iç pazardan rezervasyonlar sürerken, otellerin ışıl ışıl olması için süslüme, konser ve eğlence hazırlıklarına da devam ediliyor. Yılı 17 milyon turistle kapatmayı hedefleyen kentte, Noel ile yılbaşında da yoğunluk yaşanacak.

"20 Aralık'tan 10 Ocak'a kadar ciddi yoğunluk yaşayacağız"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, zor geçen kış şartlarında yılbaşı ve Noel'in turizm için ciddi kaynak yarattığını söyledi.

Yılbaşı için rezervasyonların iyi gittiğini belirten Kavaloğlu, "20 Aralık'ta Noel, 31 Aralık'ta yılbaşı ve 6 Ocak'ta ise Ortodoksların Noel'i için Avrupa, Rusya ve iç pazardan tatil rezervasyonları alıyoruz. Dolayısıyla 20 Aralık'tan 10 Ocak'a kadar ciddi yoğunluk yaşayacağız. Avrupa'nın yanı sıra Rusya hem yılbaşı hem de 6 Ocak için ciddi anlamda rezervasyon gönderiyor" diye konuştu.

"Sezonu Noel ve yeni yıl tatilleri taçlandıracak"

Kavaloğlu, otellerde hazırlıkların sürdüğünü, Avrupalının yoğun olduğu dönemde özellikle Noel ve yılbaşı için süslemeler yapılıp, otellerin ışıklandırılıp, renklendirildiğini ifade etti.

İç pazar için de süslemelerin, etkinlik ve sanatçılı programların organize edildiğini anlatan Kavaloğlu, "Otellerimiz hem Türk hem de Avrupalı misafirlerimizin bir arada olup, mutlu olabilecekleri yeni yıl programları hazırladı. Turizm sezonunu Noel ve yeni yıl tatilleri birlikte taçlandıracak" dedi.

Avrupa'da tatil uzun olduğundan daha fazla rezervasyon aldıklarını vurgulayan Kavaloğlu, yerli turistlerin kayak otellerinin yanı sıra Antalya'yı da tercih ettiğini dile getirdi.

Kavaloğlu, "Yılbaşı sürecinde Antalya'da açık olan otellerimiz yüzde 90'ın üzerinde doluluk yakalayacak" bilgisini paylaştı.

"Almanya ve İngiltere'den yoğun talep var"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, 2024'ün en fazla turist çektikleri, rekorun kırıldığı yıl olduğunu hatırlatarak, yeni yıla da bu motivasyonla hazırlandıklarını kaydetti.

Rezervasyonlara göre 2025'in güzel geçmesini beklediklerini anlatan Saatçioğlu, "Ekimden itibaren yurt dışından özellikle yılbaşı dönemine yoğun ilgi var. Açık tesisler yüzde 90'ın üzerinde dolulukla geçirecek. Yılbaşı için özellikle Almanya ve İngiltere'den yoğun talep var" ifadelerini kullandı.