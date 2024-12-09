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Ekonomi
AA 09.12.2024 10:11

Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,93 yükselişle 10.174,96 puandan başladı.

Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 93,96 puan ve yüzde 0,93 artışla 10.174,96 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi de yüzde 1,01 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,19 ile taş toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 0,95 ile spor oldu.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,46 değer kazanarak 10.081,00 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, dünya genelinde siyasi krizlerin derinleşmesi ve jeopolitik endişelerin artmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararları başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

ABD'de açıklanan verilerden alınan sinyaller, ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserliği beslemesine karşın Güney Kore ve Fransa'daki siyasi karışıklıklar ile Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesi piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi, toptan eşya stokları ve Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.250 ve 10.350 puanın direnç, 10.100 ve 10.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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