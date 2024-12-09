Çok Bulutlu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 09.12.2024 08:27

21 un fabrikası denetlendi, 17 firmaya fahiş fiyat incelemesi başlatıldı

11 farklı ilde faaliyet gösteren 21 un fabrikasında yapılan 50 kg’lık ekmeklik un fiyatları denetimleri sonucunda, Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 17 firmanın piyasa düzenlemelerine aykırı olarak fiyat artışı gerçekleştirdiği belirlendi. Bu firmalar hakkında idari süreçler başlatıldı.

21 un fabrikası denetlendi, 17 firmaya fahiş fiyat incelemesi başlatıldı

Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasada adil fiyat mekanizmalarının oluşumunu sağlamak amacıyla, özellikle temel gıda ürünleri başta olmak üzere fiyat değişimlerini titizlikle takip ediyor. Bu kapsamda, ülke genelinde temel tüketim maddelerinden biri olan ekmeklik unun fiyatlarında yaşanan dalgalanmaları incelemek ve piyasa düzenlemelerine aykırı durumları tespit etmek üzere kapsamlı denetimler yapıldı.

Amasya, Ankara, Balıkesir, Çorum, Edirne, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Rize, Samsun ve Trabzon olmak üzere toplam 11 farklı ilde faaliyet gösteren 21 un fabrikasında yapılan 50 kg’lık ekmeklik un fiyatları denetimleri sonucunda, Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 17 firmanın piyasa düzenlemelerine aykırı olarak fiyat artışı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalar hakkında gerekli idari süreçler başlatılarak, her bir firma için hazırlanan tutanaklar, firma yetkililerinin savunmaları alındıktan sonra Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletilecek. Kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, piyasa düzenini bozduğu tespit edilen firmalara ivedilikle gerekli yaptırımlar uygulanacak.

"Piyasa düzenine zarar veren davranışlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz"

Haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü aktaran Bakanlık şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığı olarak, piyasalarda şeffaflığı ve adaleti sağlamak, tüketicilerin korunmasını temin etmek ve haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu kapsamda piyasa düzenine zarar veren davranışlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Tüketicinin korunması ve piyasa istikrarının sağlanması doğrultusunda gerekli önlemler alınmaya devam edecektir."

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
Türk baklavası rüzgarı Azerbaycan'da esecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:07
20 ilde zehir tacirlerine "Narkokapan" operasyonu: 34 tutuklama
07:51
Güney Kore'de polis, Devlet Başkanı Yoon için seyahat yasağı talep etmeyi değerlendiriyor
07:34
Ankara'da 7 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi
06:56
Blinken: Esed rejimi siyasi süreci reddederek kendi yıkımına yol açtı
07:46
İstanbul'da elektrikli araç yandı, bina tahliye edildi
06:27
TBMM'de bütçe maratonu bugün başlıyor
Meteorolojiden 10 il için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı
Meteorolojiden 10 il için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı
FOTO FOKUS
Suriyeliler Şam'a akın ediyor
Suriyeliler Şam'a akın ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ