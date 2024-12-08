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Ekonomi
AA 08.12.2024 15:07

Türk baklavası rüzgarı Azerbaycan'da esecek

Türkiye'nin dünyaca ünlü lezzetleri arasında yer alan Türk baklavası, 15 Aralık'ta Azerbaycan'da tanıtılacak.

Türk baklavası rüzgarı Azerbaycan'da esecek

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneğinden (BAKTAD) yapılan açıklamaya göre, 13'üncüsü gerçekleştirilecek "Geleneksel Baklava Festivali", bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek.

Türkiye'nin AB'den ilk coğrafi işaret tescili alan dünyaca ünlü lezzeti Türk baklavası ile yine Azerbaycan'ın önde gelen lezzetlerinden Bakü baklavasının bir arada tanıtılmasını amaçlayan festival, yoğun katılımla gerçekleşecek. Türkiye'de faaliyet gösteren sektörün önde gelen markalarının temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 100 kişilik heyet festivalde yer alacak.

Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği dünyaya tanıtılacak

Türkiye'ye özgü olan ve aralarında fıstıklı, cevizli, midye, şöbiyet, havuç dilimi ve soğuk baklava gibi 60 çeşit tatlının sergileneceği festivalde, Azerbaycan'dan 10 çeşit baklava sunulacak. Bu ürünler arasında Bakü, Gabala ve Şeki baklavaları gibi tatlılar yer alacak.

Tüm dünyaya Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini göstermeyi ve Türk baklavasını Azerbaycan'dan bir kez daha dünyaya tanıtmayı amaçlayan festivalde, ziyaretçilere 20 bin dilim baklava dağıtılacak.

Bundan önceki son iki festivalin şampiyon ustalarının da bulunacağı festivalde katılımcı ustalar hünerlerini sergileyecek. Türk baklavasının üretimden tüketime yolculuğunun hem anlatılacağı hem de sergileneceği festival kapsamında ziyaretçiler gün boyunca lezzet şöleni yaşayacak.

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