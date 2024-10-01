Çok Bulutlu 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 01.10.2024 10:21

Rekabet Kurumu ödemeleri HTS üzerinden de yapılabilecek

Yeni anonim ve limitet şirket kuruluşu ile sermaye artırımı işlemlerinde Rekabet Kurumuna yapılacak ödemeler, Harç Takip Sistemi (HTS) üzerinden de tahsil edilebilecek.

Rekabet Kurumu ödemeleri HTS üzerinden de yapılabilecek

Kurumca hazırlanan "4054 sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni kurulacak anonim ve limitet şirketlerin tüm ortaklıkların sermayeleri ve bunu artırmaları halinde söz konusu kısmın on binde dördü, Kurum adına ticaret sicili harçlarını tahsile yetkili birimlerce tahsil ediliyordu. Değişiklikle, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'nden (MERSİS) yapılan şirket kuruluşu ve sermaye artırımı hallerinde, tahsil işlemi MERSİS ara yüzünü kullanarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından işletilen HTS üzerinden de yapılabilecek.

Bu yolla banka ve kredi kartıyla yapılan tahsilatların Kurum hesabına aktarımı ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar, ilgili tahsilat birimi ve TOBB arasında yapılacak protokolle belirlenecek.

Kuruluş ve sermaye artırımı işlemlerinin yürütülmesinde, söz konusu yöntemle yapılan tahsilatlarda ortaklığın ticaret ünvanı, ödeme tutarı ile bu paranın Kurum adına yatırıldığı bilgilerini içeren ve HTS tarafından düzenlenen makbuz esas alınacak.

Ödemenin yapıldığına ilişkin makbuzun, Ticaret Sicili müdürlüklerine tescil için yapılan başvurularda, talep edilen diğer belgelerle birlikte verilmesi zorunluluğu bulunuyor. MERSİS üzerinden yapılan şirket kuruluş ve sermaye artırımı işlemlerinde de Kurum payı ödenmeden tescil işlemi yapılamayacak.

Öte yandan, tebliğle şirketlerin yapacakları ödemedeki makbuz tanımına, MERSİS ara yüzünü kullanarak HTS'den yapılan tahsilatların, sistemden tahsilatın yapıldığını gösterir belge de eklendi. MERSİS ve HTS de söz konusu tebliğde tanımlandı.

ETİKETLER
Rekabet Kurulu
Sıradaki Haber
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:15
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb Anıtkabir'i ziyaret etti
11:04
Ticaret Bakanlığının yenilenmiş ürün sistemi ödül aldı
10:46
Güvenilir gıdada yeni dönem: Yarın kullanıma açılacak
10:42
Fahri müfettişin yazdığı cezaya "delil" iptali
10:27
"Türkiye Innovation Week 24" 10 Ekim'de kapılarını açacak
10:25
Paravan şirketlerle 2,5 milyar liralık vurgun: 44 gözaltı
Kastabala Kuş Cenneti'ne güz renkleri hakim oldu
Kastabala Kuş Cenneti'ne güz renkleri hakim oldu
FOTO FOKUS
Yerinden fırlayan rögar kapağı kamerada
Yerinden fırlayan rögar kapağı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ