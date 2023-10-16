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Ekonomi
AA 16.10.2023 11:28

Rekabet Kurulu 2 soruşturmayı uzlaşmayla sonlandırdı

Rekabet Kurulu, İpek Gıda Dayanıklı Tüketim Malları Elektronik Eşya ile RRH Küçük Elektrikli Aletler hakkında açılan soruşturmaların, taraflarca sunulan uzlaşma metinlerinin kabul edilmesi dolayısıyla sonlandırılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu 2 soruşturmayı uzlaşmayla sonlandırdı

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, İpek Gıda Dayanıklı Tüketim Malları Elektronik Eşya Tic. ve San. Ltd. Şti'nin yeniden satıcılarına yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin belirlenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmanın, tarafça sunulan uzlaşma metninin Kurulun kararıyla kabul edilmesiyle sonlandırılmasına karar verildi. Söz konusu şirkete 2 milyon 693 bin 535 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, RRH Küçük Elektrikli Aletler Ltd. Şti'nin yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma da uzlaşmayla sonuçlandırıldı.

Uzlaşma sonucunda anılan şirkete 2 milyon 1948 lira idari para cezası uygulanması hükme bağlandı.

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