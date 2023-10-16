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Ekonomi
AA 16.10.2023 11:23

Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Merkezi yönetim bütçe gelirleri eylülde 441 milyar 265 milyon lira, giderleri 570 milyar 482 milyon lira oldu.

Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
[Fotograf: AA]

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, eylülde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 113,2 artarak 441 milyar 265 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 99,8 artışla 570 milyar 482 milyon liraya ulaştı.

Ocak-eylül döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74,2 yükselerek 3 trilyon 439 milyar 983 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 95,6 artarak 3 trilyon 952 milyar 585 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi eylülde 129 milyar 218 milyon lira, ocak-eylül döneminde ise 512 milyar 602 milyon lira açık verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı
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