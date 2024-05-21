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Ekonomi
AA 21.05.2024 13:07

PTT'den vatandaşlara 'sahte gönderi etiketi' uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, vatandaşları sahte gönderi etiketi düzenleyen dolandırıcılara karşı uyardı.

PTT'den vatandaşlara 'sahte gönderi etiketi' uyarısı

sahte gönderi etiketi düzenleyen dolandırıcılara karşı dikkatli olması uyarısında bulundu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, PTT A.Ş'nin ismi ve güvenilirliği kullanılarak PTT Kargo gönderi etiketleri üzerinde değişiklikler yapıldığına işaret edildi.

Dijital olarak yapılan bu sahte düzenlemelerle vatandaşların yanıltıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Sahte gönderi etiketi düzenlenerek gerçekleştirilen bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşlar dikkatli olmalı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, dolandırıcıların, alıcı ve gönderici bilgilerinde istedikleri gibi düzenleme yaptığı ve bu yöntemle sipariş veren kişiden ücret talep edildiği aktarıldı.

Gönderiler resmi site ve mobil uygulamadan sorgulanabiliyor

Özellikle sahte e-ticaret siteleri veya sosyal medya platformlarındaki alışveriş bağlantıları üzerinden dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeniden düzenlenmiş gönderi etiketleriyle gerçek olmayan alışveriş ürününün kargoya teslim edildiği izlenimi yaratılıyor. Müşterilerimiz gönderilerini PTT AŞ'ye ait 'https://gonderitakip.ptt.gov.tr' uzantılı resmi kurumsal internet adresi üzerinden veya PTT mobil uygulamasını akıllı cihazlar üzerinden ücretsiz indirerek uygulamadaki 'Kargo Takip' sekmesinden sorgulayabilir."

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Dolandırıcılık PTT Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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