Piyasalarda, yurt içinde bugün açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri takip edilecek.

Yurt içinde, Avrupa borsalarındaki yükselişlerin desteğini de arkasına alan BIST 100 endeksi, 117.000 puanın üzerini test ettikten sonra günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,38 artarak 116.907,77 puanla 19 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dün 6,8499'dan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8530 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 114.000 seviyesinin destek, 117.500 ve 118.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,70 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,70) göre, bir önceki ay yüzde 11,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,14'e çıkacağı hesaplanıyor.