Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz`da saat 10.00`da duyurdu.

Enflasyon haziranda yüzde 1,13 artarken, yıllık bazda yüzde 12,62 oldu.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor.

Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapılmıştı.

Yüzde 4+1,75

Bugün açıklanan haziran enflasyonunun yüzde 1,13 artmasıyla birlikte memur ve emeklilerin zam miktarı belli oldu. Toplu sözleşme gereği yüzde 4 zam oranı enflasyon farkı ile birlikte 4+1,7 ile yüzde 5,75 olarak maaşlara yansıyacak.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz`da alacak.

Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 4 zam verilecekti. Enflasyon farkı ile birlikte oran yüzde 5,75'e yükseldi.