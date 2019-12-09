Ekonomi

Piyasalar ABD, Avrupa ve Türkiye'deki faiz kararlarını bekliyor

09 Aralık 2019 Pazartesi 12:46 - Son Güncelleme 09 Aralık 2019 Pazartesi 12:55

Piyasalar merkez bankalarına odaklandı. Bu hafta ABD, Avrupa ve Türkiye'deki faiz kararları takip edilecek. Türkiye'de de gözler 12 Aralık'ta. Merkez Bankası yılın son faiz kararını verecek. 150 baz puanlık bir faiz indirimi yapılması bekleniyor.