Alman Der Spiegel Gazetesi yazarı Markus Becker, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne karşı tutumunu eleştirdi.

Becker yazısında, Trump'ın Dünya Ticaret Örgütü'nü işlevsiz hale getirmek için her şeyi yaptığını söyledi.

Alman yazar, Trump'ın örgütün faaliyetlerini felç etmeye çalıştığını vurguladı.

Bir mucize gerçekleşmezse önümüzdeki hafta Trump’ın hedefine ulaşacağını ileri sürdü.

Makalede, ABD’nin iki yıldır örgütün temyiz organının yeni üyelerini seçme sürecini engellediği anlatıldı.

Temyiz organındaki 7 koltukta sadece 3 üye olduğu, onlardan ikisinin yetki süresinin ise gelecek hafta dolacağı aktarıldı.

Becker, “Temyiz organının ve böylelikle dünya ticaretinin ana kontrol merciinin sonu gelecek” diye yazdı.

Yazara göre, gelecek hafta temyiz organının faaliyetine son verilmesiyle tüm Dünya Ticaret Örgütü sistemi çökecek.

Kaynak: TRT Haber

