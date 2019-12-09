Dünya

Nijerya'da iki rahip fidyeciler tarafından kaçırıldı

09 Aralık 2019 Pazartesi 12:33 - Son Güncelleme 09 Aralık 2019 Pazartesi 12:36

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da iki rahip kimliği bilinmeyen silahlı kişiler tarafından fidye için kaçırıldı. Kaçırılan rahipler için yaklaşık 350 bin dolar fidye istendi.

[Harita: TRT Haber]