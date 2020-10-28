Vali Serdar Yavuz, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Vali Yavuz, kentte 2020 yılının 9 aylık döneminde İş Kurumu'na işsizlik sigortası ödeneği almak için 36 bin 519 kişinin başvurduğunu 8 bin 961'inin işsizlik ödeneği aldığını açıkladı.

Yine aynı dönemde 171 milyon 677 bin 179 lira ödeme yapıldığını kaydeden Yavuz, "İş Kurumuna 2020 yılı eylül ayı sonu itibarıyla iş danışma sürecindeki bireysel görüşme sayısı 53 bin 294 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca İş Kurumuna 2020 yılının 9 aylık döneminde 2 bin 880 kişiye iş arama becerileri eğitimi verilmiştir. İlimizde İş Kurumu tarafından bu yılın eylül ayı sonu itibarıyla kurum tarafından 8 bin 12 kişiye mesleki eğitim verilmiştir. İlimizde 2020 yılının 9 aylık döneminde İş Kurumu tarafından yapılan incelemeler neticesinde 111 firma ve yabancı uyruklu vatandaşa toplamda 1 milyon 174 bin 978 lira tutarında idari para cezası uygulanmıştır." bilgisini paylaştı.

"İşsizlik rakamları düştü"

Pandeminin kentte istihdam üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını vurgulayan Yavuz, özellikle hükümetin istihdam ve üretime yönelik reel sektörü desteklemek üzere aldığı tedbirlerin katkısına dikkat çekti.