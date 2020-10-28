Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,2310'dan işlem görüyor.

Dün, en düşük 8,0839 en yüksek 8,2078 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 değer kazancıyla 8,1849'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 üzerinde 8,2310'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 9,6970'ten, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 10,7440'tan satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 93,1 seviyesinde dengelendi.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,7480 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün açıklanacak yılın 4. Enflasyon Raporu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın basın toplantısında vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 1,5 günlük tatil öncesinde piyasaların öğlene kadar açık olacağını anımsatan analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu ifade etti.

28 Ekim güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: