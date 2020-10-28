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Bakan Albayrak: Ekonomimize güven artıyor
[Fotoğraf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan Ekonomik Güven Endeksi'ne ilişkin, "Algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor!" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik Güven Endeksi eylülde 88,5 iken ekimde yüzde 4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi." ifadelerini kullandı.
Albayrak, "Farklı siyasi saiklerle bir olup battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor!" değerlendirmesini yaptı.
Farklı siyasi saiklerle bir olup battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 28, 2020
Ekonomik Güven Endeksi eylülde 88,5 iken ekimde %4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi. pic.twitter.com/2cueCClFDj
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Ekonomiye güven arttı
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