Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik Güven Endeksi eylülde 88,5 iken ekimde yüzde 4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi." ifadelerini kullandı.

Albayrak, "Farklı siyasi saiklerle bir olup battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor!" değerlendirmesini yaptı.