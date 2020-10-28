Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Endeks bu ay, eylüle göre yüzde 4,8 artarak 92,8 değerine ulaştı. Ekonomik güven endeksindeki yükseliş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre ekim ayında yüzde 3,8 oranında artarak 109,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,4 oranında artarak 79,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 95,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 83,8 değerini aldı. Tüketici güven endeksi ekim ayında yüzde 0,1 oranında azalarak 81,9 değerini aldı.