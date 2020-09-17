Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Muayeneleri yapılan uygun olan LPG'li araçların AVM otoparklarına girebileceğini belirten Kurum, "LPG'li araçlar için otopark şartlarını sağlayan AVM'leri ilan edeceğiz. Otoparklar 'LPG'li araçlara uygundur' şekliyle belgelendirilecek" dedi.

Elazığ ve Malatya'da 9 milyar liralık yatırım



Elazığ ve Malatya'dan 1 ay boyunca çalışmaları yerinde takip ettiklerini anlatan Kurum, yaklaşık 25 bin bağımsız bölümden oluşan bir projeyi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kentsel dönüşüm proje kapsamında aile kültürünün, sokak dokusunun yeniden yaşatılacağı konutların inşa edildiğini belirten Kurum, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımıza bir yıl içerisinde etaplar halinde konutlarımızı bitirip teslim edeceğimizi ifade etmiştik. İlk konutlarımızı Sürsürü'de bitirdik. Burada 15 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Konutlarımızın teslimlerini gerçekleştireceğiz. Bizmişen'de, Malatya Pütürge'de, Doğanyol'da çalışmalarımız hızlı bir şekilde yürümektedir. Bu yıl sonuna kadar 8 bini Elazığ'da, 2 bini Malatya'da olmak üzere 10 bin konutumuzu bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Kalan 15 bin konutumuzu da önümüzdeki yılın haziran ayına kadar etaplar halinde teslim edeceğiz. Vatandaşlarımıza sağlam, yöresel mimariye uygun, yeşil alanları olan, sosyal donatıları olan, konutlarımızı teslim edeceğiz."

Kurum, Elazığ ve Malatya'da 9 milyar lirayı bulan bir yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu yatırım Türkiye tarihinde de bir ilktir. Tek seferde Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın da 25 bin bağımsız bölümü bir yıl içerisinde tamamlayıp bitireceği bir süreci yürütüyoruz. Hem Türkiye'ye hem de dünyaya örnek olacak bir dönüşüm projesi olacak. Elazığ ve Malatya bugünden daha güzel olacaktır. Millet bahçeleriyle, sosyal donatılarıyla, yeni sağlam okulları, camileri, yürüyüş alanlarıyla daha yaşanabilir bir şehir olacaktır" dedi.

Kurum'un diğer açıklamaları ise şöyle oldu:

"Şehirlerimizi daha planlı, silüeti düzgün, etrafa, komşusuna, yandaki parsele zarar vermeyen şekliyle yönetmiş olacağız.

Türkiye'de riskli gördüğümüz, dönüşmesi gereken 6,7 milyon konut var. Yaklaşık 1,5-2 milyonu İstanbul'da.

2012'den bugüne kadar 1 milyon 410 bin konutun dönüşümünü sağladık, bu ciddi bir rakam.

TOKİ bugüne kadar 160 bin konutun dönüşümünü sağladı. İstanbul'da 30 bin konutluk projemiz fiilen devam etmekte. Başladığımız projeyi 1-1,5 yıl içinde tamamlıyoruz.

Tüm üreticilerde depozito sistemini zorunlu hale getireceğiz. Depozito uygulaması 2021'de hayata geçecek."