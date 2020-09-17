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Dünya Bankası: Küresel ekonominin toparlanması beş yıl sürebilir
Dünya Bankası'nın Baş Ekonomisti Carmen Reinhart dünya ekonomisinin koronavirüsün etkilerinden toparlanmasının beş yıl kadar sürebileceğini söyledi.
Reinhart "Koronavirüs yasakları kalkınca hızlı bir toparlanma olacaktır ancak ekonominin tamamen toparlanması beş yıl kadar sürebilir" dedi.
Reinhart salgının neden olduğu resesyonun bazı ülkelerde diğerlerinden daha uzun süreceğini ve yoksul ülkelerin varlıklı ülkelere kıyasla daha çok etkileneceğini söyledi.
Reinhart küresel yoksulluk oranının yaşanan kriz nedeniyle son 20 yılda ilk kez artacağını da ekledi.
Etiketler: Dünya Bankası Küresel ekonomi koronavirüs Carmen ReinhartSon Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 11:59
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