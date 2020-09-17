3 Kasım'daki başkanlık seçimi öncesi aşı da siyasete konu oldu.

ABD Başkanı Trump'ın aşı için Ekim sonunu işaret etmesinin siyasi saiklerden kaynaklandığı görüşü hakim.

Başkan Yardımcısı Michael Pence Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin onayladığı aşıyı gönül rahatlığıyla yaptıracağını söyledi.

Demokratik Parti Başkanı Biden ise aşının aceleye getirildiği görüşünde.

ABD Başkanı Trump "ışık hızı ötesi operasyon" ismi verilen program kapsamında 500 milyon doz aşı için 10 milyar 900 milyon Dolar değerinde 6 anlaşma yaptı.

Zira ABD'nin nüfusu 330 milyon ve herkesin iki doza ihtiyacı olacağı belirtiliyor.

Amerikan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi 2021 ortasına kadar halkın çoğuna aşının ulaşamayacağını duyurdu.

Merkez 2020 sonunda sınırlı sayıda aşının öncelik sağlık çalışanlarında olmak üzere piyasaya sürüleceğini açıkladı.