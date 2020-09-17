Doğu Akdeniz'de provokasyon peşinde koşan Yunanistan silahlanma yarışında.

Borç batağındaki Yunanistan hükümeti halkının içinde bulunduğu zor durumu da önemsemiyor.

Ancak atılan hoyratça adımlara ülke içerisinden tepkiler gelmeye başladı.

Yunan Syriza Partisi Milletvekili Peti Perka, katıldığı bir televizyon programında, hükümeti sert biçimde eleştirdi.

Yunan milletvekili Perka, 'silah harcaması kararına çok kızgınım' dedi.

"Başbakan Miçotakis'in, İflas etmiş Yunanistan gibi bir ülkede, dev silahlanma programlarının yanında, 15 bin paralı asker istihdam edeceğini duyurması, beni çok kızdırdı" diye konuştu.

Savunma Bakanı Panagiotopoulos yalanladı

Yunan vekil, silahlanma harcamaları için başbakanın doğrudan karar vermemesi gerektiğini söyledi.

Önce yetkili kurumların karar alması ve bu kararın, Yunan Parlamentosunda görüşülmesi gerektiğini vurguladı.

Yunanistan'ın ekonomik çıkmazdayken bir de silah almaya kalkışması Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'a da soruldu.

Yunan bakan, silahlanmaya 10 milyar euro harcayacaklarına dair haberleri yalanladı.

Ancak "ne kadar para harcanacağına" açıklık getirmedi.