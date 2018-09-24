Otomotiv sektörü ÖTV düzenlemesinden memnun

Otomobilde "vergi yükü"nü düşüren, ÖTV matrah limitlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Segmentlerine göre araçlara 3 ile 11 bin lira arasında indirim olacak.

Ford Tuzcular Otomotiv Genel Müdürü İsmail Hakkı Gündoğdu yaptığı açıklamada, ÖTV matrah fiyatlarına yönelik yapılan düzenlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Otomotiv endüstrisinin son aylarda sıkıştığını ve yapılan düzenlemeyle piyasanın tekrar canlanması beklediklerini ifade eden Gündoğdu, "Bu indirim, fiyatlara bayi indirimiyle birlikte yüzde 5 ile 10 arasında avantaj sağlayacak. Piyasalara da hareketlilik getirmesini bekliyoruz. Biraz sıkışan piyasamız açılır. Eylül ayı beklentilerimizin çok altındaydı, bunu da hükümetimiz gördü sanırım. Müdahale etme gereği duydu. Piyasaya olumlu olarak yansıyacaktır." dedi.

Köşkdere Plaza Kia Satış Müdürü Tolga Diner ise alınan kararla piyasalarda hareketlenme beklediklerini vurguladı.

Uzun süredir gerek kurdaki artış, gerekse ana girdi fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle otomotiv sektöründe durgunluk yaşandığını anlatan Diner, "Yapılan düzenleme sonrası araçlarda segmentine göre 3 ile 11 bin lira indirim olmasını bekliyoruz. Bu da piyasaya hareket katacaktır. Böyle bir uygulamadan çok memnunuz. Satışlarımız durma noktasına gelmişti. Sektörü hareketlendirecek bu tür uygulamaların devamını bekliyoruz." diye konuşu.

Bugünden itibaren geçerli düzenlemeye göre, 1600 cc ve altı araçlar için ÖTV, matrahının alt limiti 70 bin liraya kadar otomobillerde yüzde 45, 70-120 bin liraya kadar olanlarda ise yüzde 50 oldu. Matrahı 120 bin liradan fazla olanlarda ise ÖTV oranı yüzde 60 olarak uygulanacak.

Kaynak: AA