KTSO'dan üyelerine kredi desteği

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Varlı, yaptığı yazılı açıklamada, ülke olarak içinde bulundukları ekonomik süreçte oda üyelerinin en önemli sorunlarından birinin finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ve enflasyonun çok üzerinde olan krediler olduğunu ifade etti.

Bu nedenle ülke ekonomisinde büyük yer tutan KOBİ'lerin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere daha önce 2017 ve 2018 yıllarında başarılı sonuçlar elde edilen Nefes Kredisi'nin "KOBİ Destek Kredisi" adı altında tekrarlanmasına karar verildiğini vurgulayan Varlı, şunları kaydetti:

"Bu dönemde KTSO üyeleri, odadan alacakları belge ile Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankaları aracılığıyla bu destekten faydalanabilecekler. Nefes kredisi toplamda 18 ay vadeli olup, bunun ilk 6 ayı anapara ödemesiz, kalanını ise aylık eşit taksitler halinde 12 ayda geri ödenecek. Aylık yüzde 1,85 faiz oranıyla kullanılabilecek bu kredilerin değerlendirme sürecinde KTSO'nun kredi onayına ilişkin herhangi bir etkisi ve referans olma durumu olmayacak."

Kaynak: AA