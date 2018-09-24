  • 24 EYLÜL 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.216
    EURO 7.321
  • BIST 98507.48
    ALTIN 238.854
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 757 bin ton fındık borsalarda işlem gördü

757 bin ton fındık borsalarda işlem gördü

Ticaret borsalarında bu yıl temmuz sonu itibarıyla yaklaşık 757 bin ton fındık işlem gördü.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
757 bin ton fındık borsalarda işlem gördü

Giresun Ticaret Borsası'ndan (GTB) yapılan yazılı açıklamada, fındık üretimi gerçekleştirilen bölgelerdeki toplam 21 ticaret borsasında, 1 Ağustos 2017-31 Temmuz 2018 döneminde işlem gören fındık miktarı hakkında bilgi verildi.

Temmuz sonu itibarıyla borsalarda işlem gören fındık miktarının 756 bin 895 ton olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu dönemde en fazla işlemin 159 bin 690 ton ile Sakarya'da gerçekleştiğine işaret edildi. 

Açıklamada, Sakarya'yı 138 bin 778 tonla Ordu ve 127 bin 117 tonla Düzce ticaret borsalarının izlediği kaydedildi. 

GTB'de ise söz konusu dönemde 88 bin 846 ton fındığın işlem gördüğü bildirildi. 

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER