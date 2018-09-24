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Tarım ve Orman Bakanlığı genç çiftçilere damızlık düve dağıttı

Malatya Darende'de, "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 8 çiftçiye 40 damızlık hayvan dağıtımı yapıldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı genç çiftçilere damızlık düve dağıttı

Malatya Darende'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Genç Çiftçi Projesi" çerçevesinde, hayvan dağıtım programı düzenlendi.

Gençleri hayvancılığa yönlendirmek amacıyla yürütülen proje kapsamında, yüzde yüz hibe olan montofon ve simental cinsi büyükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi.

8 genç çiftçiye 40 damızlık hayvan dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı İlçe Müdürü Fatih Kurt, 2016'da yürürlüğe giren "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında çiftçileri desteklemeye başladıklarını söyledi.

İlçe genelinde 8 genç çiftçiye 40 hayvan dağıttıklarını belirten Fatih Kurt, şöyle konuştu:

"Bugün ilçe merkezi ve kırsal mahallelerimizde hayvancılıkla uğraşan genç çiftçilerimize hayvanlarını teslim ediyoruz. Bu yıl 18 çiftçimizin projeleri desteklenecek. İlçemizde, proje kapsamında 540 bin lira ödenek harcanmış olacak. Bu hayvanlar 8 ila 13 aylık arasında ve en az 180 kilogram ağırlığında. Ben projenin başta genç çiftçiler olmak üzere, ilçe hayvancılığına hayırlı olmasını diliyorum."

Projeden yararlanan çiftçi Durali Kayacı da, "5 hayvan aldık, geçim kaynağımız olacak, devletimizden Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: tarım ve orman bakanlığı, damızlık düve, çiftçi
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