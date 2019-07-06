Otomobil satışlarında bu yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yerli üretim araçların payı artarken, Renault yerli otomobil satışında ilk sırada yer aldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) raporlarından derlenen verilere göre, 2019'un ilk 6 ayındaki rakamlar, geçen yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında otomobil araç satışlarındaki ithal payının azaldığına işaret etti.

2019'un ocak-haziran döneminde otomobil pazarında satılan toplam 156 bin 378 aracın, 68 bin 193 adedi yerli, 88 bin 185 adedi ise ithal araç oldu. Yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2018 ocak-haziran döneminde yüzde 33,56 iken, bu oran bu yılın aynı döneminde yüzde 43,6'ya yükseldi.

Bu dönemde ithal otomobillerin toplam satıştaki payı yüzde 66,4'ten yüzde 56,3'e geriledi.

Yerli otomobil satışlarında Renault birinci

Otomobil pazarında ocak-haziran döneminde gerçekleştirdiği 27 bin 227 adetlik satışın 23 bin 890'ı Türkiye'de üretilen araçlardan oluşan Renault, yerli satış sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Yerli üretim otomotiv satışlarında Fiat 23 bin 677 ile ikinci, Toyota 10 bin 61 ile üçüncü, Honda 7 bin 165 ile dördüncü ve Hyundai 2 bin 773 ile beşinci sırada yer aldı.

Volkswagen, ithal otomobil satışında ilk sırada

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Türkiye otomobil pazarında ocak-haziran döneminde gerçekleştirdiği 15 bin 46 adetlik satışla ithal otomobil satışı listesinin ilk sırasında yer aldı. Bunu yine Türkiye'de üretimi olmayan Fransız Peugeot 8 bin 824 adetlik satış rakamıyla izledi.

Kaynak: AA