Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alınarak yerine, Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Murat Uysal, yaptığı ilk açıklamada, Bankanın, kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde, temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğini söyledi.

Uysal, yeni dönemde fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda uygulanacak politikalar ile ilgili iletişim kanallarının en üst düzeyde kullanılacağını vurguladı.

Yeni Başkan Uysal'ın bu çerçevede bir basın toplantısı düzenleyeceği de bildirildi.

Kaynak: TRT Haber

